الرحاب تشجع الصناعة المصرية.. "جيت واي مول" يستضيف "خان شريف" بمنتجات محلية وعروض فنية مميزة

تشهد مدينة الرحاب يومي الخميس والجمعة 29 و 30 ديسمبر انطلاق "خان شريف" في جيت واي مول، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى. ويضم "خان شريف" منتجات متنوعة محلية الصنع تباع بأسعار مناسبة في أكثر من 150 منفذ للبيع، ويتضمن أيضاً عروضاً فنية وأنشطة وفعاليات متنوعة لمختلف الأعمار.

ويتم تنظيم عرض أزياء ( ديفيليه ) ضمن فعاليات "خان شريف" وتستغرق مدة العرض 6 ساعات بمشاركة أشهر وأكبر مصممي الأزياء ، كما يتم الاستعانة بعارضي أزياء أجانب مع تجهيز إضاءات بأحدث التقنيات الحديثة لتخرج عروض الأزياء في صورة مبهرة .

مشروع "خان شريف" يديره الإعلامي المعروف شريف مدكور ، ومستوحى من منطقة ومحلات "خان الخليلي" ، وهدفه تشجيع المصنعين المصريين ، خاصة أصحاب الحرف اليدوية ، وتم اختيار جيت واي الرحاب لانطلاق المشروع ، والذي سيتم تنظيمه على مدار العام في أماكن ومناطق مختلفة بمحافظات الجمهورية .

ويعد جيت واى مول الرحاب من أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع فى موقع استراتيجى فى مدينة الرحاب على مساحة 26 ألف متر مربع، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب وكافة مناطق القاهرة الجديدة. ويوفر جيت واي مول خدمات ترفيهية متكاملة ، بالاضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة .

ويمكن لسكان الرحاب الوصول إلى "جيت واي مول" بسهولة ، وأيضاً يمكن الوصول للمول من خارج المدينة مباشرة من خلال محور محمد نجيب عبر بوابة 12 مدينة الرحاب