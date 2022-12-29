محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: قارة أفريقيا مظلومة مناخيا واقتصاديا

قال الدكتور علي ربيج، أكاديمي ومحلل سياسي من الجزائر، إن القارة الأفريقية مظلومة، وطالما تعرضت للظلم السياسي والأمني والاقتصادي، وهي الآن تُظلم مناخيًا، وتدفع فاتورة التقدم الاقتصادي والصناعي الرهيب، الذي يحدث في الـ8 دول المتقدمة.

وأضاف «ربيج»، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه على مستوى المناخ، فإن هذه القارة تعاني من اختلالات بيئية عميقة، يصعب لإمدادات المال أن تصلح من شأنها في فترة وجيزة، لا سيما الجفاف والفيضانات والتصحر، الذي يضر بالكثير من الدول خاصة منطقة الساحل الأفريقي، وهي قارة تعاني نوعًا من التأخر والبطء في إيجاد آليات ذاتية بسبب حالة الفقر والتخلف والنزاعات والحروب، التي تضربها وجعلتها مفتوحة على كل التحديات والرهانات والأخطاء.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية الأخير في مصر، خلق شعورًا بأن هناك إرادة سياسية غربية في تصحيح الأخطاء الاستراتيجية، التي ارتكبتها هذه الدول بحق القارة الإفريقية.