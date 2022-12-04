«مياه أسيوط» ترفع شعار «اتحضر للأخضر» لمواجهة التغير المناخي

أكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ضرورة تكثيف جهود الشركة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وذلك بعد نجاح المؤتمر العالمي لقمة المناخ بمصر والحث على زيادة المساحات الخضراء.

زيادة المساحات الخضراء

ونفذت إدارة التوعية والإعلام بالشركة خطة لزيادة المساحات الخضراء، واستخدام طرق ري حديثة تعمل بالتنقيط، للحفاظ على المياه بكل مواقع الشركة، واستغلال كل المساحات غير المستغلة لزيادة نسب الاكسجين للحد من الظواهر والتقلبات المناخية.

ترشيد استهلاك المياه

واستضافت الشركة أبناء مدرسة الأمل للصم والبكم، بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ونفذ فريق التوعية بالشركة فعاليات اليوم للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها..

بدائل صديقة البيئة

وقال «الشرقاوي»، إن الشركة لديها العديد من المساحات الخضراء بمواقعها الرئيسية والتي تغذي جميع المواقع بالشتلات والأشجار اللازمة لزيادة المساحات الخضراء، لتحقيق الاكتفاء الذاتى دون الإستعانة بمصادر خارجية لهذه الشتلات والأشجار وجار العمل على الانتهاء من كافة مواقع الشركة، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالطاقة الشمسية فى تشغيل المحطات والروافع والبحث عن بدائل صديقة للبيئة فس الوقت الحالي.