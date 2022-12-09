محمد بن سلمان: السعودية تواصل العمل المشترك لمواجهة التغير المناخي

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن المملكة تؤمن بمصادر الطاقة الجديدة لتلبية احتياجات العالم في العقود القادمة، متابعا: «إدراكا منا لأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وانطلاقا من مسؤولياتنا تجاه العالم فإننا نواصل العمل المشترك لمواجهة التغير المناخي والسعي الجاد للحد من آثارها ومعالجاتها».

وأضاف بن سلمان، خلال كلمته بالقمة الخليجية في دورتها الثالثة والأربعين بالرياض: «وفي هذا الإطار اتخذنا العديد من الإجراءات، حيث أطلقت المبادرة السعودية ومبادرة الشرق المتوسط الأخضر والعديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية مصادر الطاقة المستدامة»، وتابع: «دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا أمنا وموثوقا به لتزويد العالم بما يحتاج إليه من الطاقة».