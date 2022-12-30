7 علامات تدل على ضعف عضلة القلب.. بينها الزيادة المفاجئة في الوزن

ضعف عضلة القلب تشخيص طبي لعدم قدرة هذا العضو على ضخ كمية الدم الطبيعية لباقي أعضاء الجسم، وبالتالي التأثير على وظائف الجسد، إذ يخضع 60% من الأشخاص المصابين بضعف عضلة القلب للإشراف الطبي داخل احدى المؤسسات الطبية مراقبة الحالة الصحية للمريض خوفًا من الإصابة بفشل القلب، وفقا لما أكده الدكتور «أحمد ثروت» أخصائي جراحة القلب لـ«الوطن» حول مضاعفات ضعف عضلة القلب.

أعراض ضعف عضلة القلب

وأضاف «ثروت»، لضعف عضلة القلب عدة أعراض على المريض متابعتها منها:

- انتفاخ البطن، دون سبب ظاهري.

- تورم الساقين والقدمين.

- الإحساس بعدم انتظام ضربات القلب، فيكون صوتها غير طبيعي ومسموعا.

- زيادة الوزن سريعا وبشكل ملحوظ نتيجة لاحتباس السوائل.

- الإحساس بالتعب المستمر، دون مجهود وضعف عام بكل الجسم.

علاج ضعف عضلة القلب

وجه «ثروت» المرضى عند الشعور بأي من أعراض ضعف عضلة القلب بالإسراع للعرض الطبي لزيادة فرصة الشفاء، وكلما كان الاكتشاف والعلاج مبكرَا.

وأوضح أن علاج عضلة القلب حاليًا له عدة طرق ناجحة منها قسطرة القلب عن طرق الذراع أو الفخذ.