منع تناول مشروب طاقة في مدرسة بالإسكندرية.. يسبب اضطرابات القلب 

أصدرت رانيا مقار، مدير مدرسة الدكتور أحمد فتحي سرور، التابعة لإدارة المنتزه أول التعليمية في الإسكندرية، قرارا بمنع تناول مشروب غازي للطاقة شهير داخل أروقة المدرسة، حفاظاً على صحة الطلاب لما له من مضاعفات.

وبحسب بيان مديرة المدرسة، فإنه لفت انتباه الإدارة تناول بعض الطلاب والطالبات إحدى مشروبات الطاقة، رغم أنه من الخطأ تناوله لمن هم أقل من 18 عاما.

إدارة المدرسة تحذر أولياء الأمور من مشروب الطاقة

ووجهت مديرة مدرسة الإسكندرية، دعوة إلى جميع أولياء أمور التلاميذ، قالت فيها «إنه حرصا على صحة ابنائكم رجاء منع تناول هذا المشروب، نظرا لأنه لا يتناسب مع المرحلة العمرية، ولاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين التي تسبب سرعة نشاط الجهاز العصبي واضطرابات القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وأضرار أخرى».

التعامل مع الطلبة في حالة تناولهم مشروب الطاقة

وأشارت إدارة المدرسة إلى أنه سيتم التعامل مع أي طالب أو طالبة يتناول هذا المشروب داخل المدرسة، حفاظا على أمن وسلامة طلابها، حيث أن المدرسة تحوي فصولا لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وجميعهم تحت السن القانوني المخصص لتلك المشروبات.