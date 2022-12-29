عاجل.. الحكومة: لا صحة لتغريم المقبلين على الزواج بسبب الشهادات الصحية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج، لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج، لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن، يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب، التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).