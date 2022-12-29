«صحة القليوبية»: 20 منفذا لفحص راغبي الزواج في 11 إدارة بالمحافظة

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار إجراءات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مجانًا في المراكز الطبية المختصة بكافة أرجاء المحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

منافذ فحص راغبي الزواج بالقليوبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن القليوبية تضم 20 منفذًا لفحص راغبي الزواج في 11 إدارة صحية.

مراحل الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

اوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان الفحص يشمل

الفحص العام حيث يتم كتابة كافة التسجيلات الأساسية لطالبى الفحص بكشوفات المركز مثل بياناتهم الشخصية، وتاريخه المرضى إذا كان يعاني من أي أمراض.

أضاف وكيل الوزارة، أن التحاليل تضم الفحص المعملي، ويتم فيه قياس نسبة الهيموجلوبين وتحليل سكر عشوائي وفصلية الدم ABO وعامل ريساس Rh.

وأشار إلى أن المرحلة الاخيرة هي المشورة عن طريق فريق طبي مُدَرب جيدًا، لتقديم كافة النصائح والإرشادات والنصائح للمقبلين على الزواج، من تنظيم أسرة، الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية، وكيفية الحماية منها والوقاية، وكذلك يتم تقديم نصائح لهم عن الحمل والولادة وغيرها من المشورات الخاصة بالزواج وبعدها استلام الشهادة الصحية، عقب الانتهاء من الفحوصات العامة ونتائج كافة التحاليل التي تمت بالمركز للمقلبلين على الزواج.

والشهادة سارية لتقديمها للجهة المعنية بعقد الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها.