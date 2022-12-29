«الصحة»: إطلاق مبادرات صحية في العام الجديد منها ما يخص المقبلين على الزواج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ العام المقبل سيشهد انطلاق مبادرة رئاسية جديدة وهي مباردة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية، لافتا إلى أنّ المبادرة تهتم بكل الأمور النفسية للمواطن، القلق والتوتر كلها أمور تتعلق بصحة المواطن والتي تسعى القيادة السياسية بالعمل عليها وتقديم خدمة طبية للمواطن تليق بيه.

تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم الصحة النفسية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنّ الفترة الحالية تشهد تدريب وتأهيل للفرق الطبية للعمل داخل المبادرة ومعرفة كيفية تقديم الدعم النفسي والصحي للمواطن، موضحا أنّ المبادرات الصحية الرئاسية لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية، والمبادرة تستهدف كل الفئات العمرية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ المرض النفسي ليس عيبا ولا حراما للحديث عنه، فالتوتر الزائد وغيره ضمن الأمور العادية لدى الكثيرين، وتدخل في المرض النفسي ويجب الأخذ في الاعتبار بأهمية التعامل مع هذه العادات والتعامل على كيفية التخلص منها.

العام الجديد يشهد مبادرات صحية جديدة

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن العام الجديد سيشهد إطلاق مبادرات صحية ومنها مبادرة تخص المقبلين على الزواج، والتي تستهدف التوعية الصحية بمختلف الأمراض.

وتابع بأنّ وزير الصحة والسكان، وجّه بضرورة التوسع في الحملات التوعوية لنشرالثقافة بالصحة النفسية بين طلاب المدارس والجامعات، مشيرة إلى أنّ رفع التوعية بالصحة النفسية يساعد كثيرًا في خلق جيل من النشء سوي نفسيا.