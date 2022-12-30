«ملكة» سيدة من الغربية وزنها 250 كيلو جراما: عندي 5 أمراض ونفسي أتعالج

أصبحت سيدة في العقد الخامس من عمرها، طريحة الفراش، ليس لها غير السرير، بعد أن أرغمتها السمنة المفرطة، على البقاء لنحو عامين أو أكثر فيه، وجعلت الكثير من الأمراض تستوطن جسدها، ورغم صعوبتها في التنفس، إلا أن لسانها لا يكف عن الدعاء بـ«الحمدلله».

تقول الحاجة ملكه الصياد البالغة من العمر 52 عاماً، ومقيمة بمنطقة المنشية الجديدة، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، أنها تعاني من السمنة المفرطة، وتورم، ودوالي، واحمرار شديد في القدمين، وخلع في مفصل الحوض، بجانب أنها مريضة قلب، ودائمًا ما تعاني من هبوط، وأنها أصبحت لا تقوي على الحركة، معقبة: «مش بقدر أدخل الحمام واضطررت اركب قسطرة»، مشيرة إلى أنها لديها من الأبناء اثنين متزوجين ولكل منهما حياته الخاصة، وتعيش برفقة زوجها.

السيدة تستخدم بودرة الأطفال على ظهرها

«بستخدم بودرة أطفال على ظهري»، هكذا استكملت حديثها لـ«الوطن»، قائلة إنها لجأت لاستخدام بودرة الأطفال كبديل عن الاستحمام لأنها لا تقوي على القيام أو الحركة، موضحة: «هي نومة واحدة مش بعرف اتقلب»، لافتة إلى أنها تستعين بزوجها أو أولادها من أجل مساعدتها علي تغير وضعية نومها، مضيفة بأنها بدأت في بيع بعض من أثاث ومحتويات المنزل حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها.

نفسي أتعالج

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى العديد من الأطباء، وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ولكن دون جدوى و«جسمي بيورم أكتر»، وتكاليف العلاج في كل 10 أيام تتخطى 4 آلاف جنيه، وليس لديها أي مصدر دخل آخر.

لدغة حشرة

وأكد عادل الجندي، زوجها، أنها تعاني من الوزن الزائد بسبب تناولها بعض الأدوية التي تحتوي علي كورتيزون، بسبب مرضها بالقلب، وبدأ الورم بالظهور قليلا إلى أن تعرضت للدغة حشرة تسببت في إصابتها بالتهابات شديدة، ونتج عنها أيضا ثقب في القدم، كان يخرج منه ماء بدلاً من الدم.

وأضاف أن علاجها مكلف جدًا ولا يستطيعون صرف جميع الأدوية التي وصفها الأطباء، ولا يوجد بالمنزل أي أثاث سوى سرير ودولاب وكرسيين، وتم بيع جميع الأشياء الأخرى، مناشدا المسؤولين بضرورة التدخل من أجل علاجها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.