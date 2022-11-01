رئيس جامعة المنوفية يطمئن على مريضة السمنة المفرطة.. فقدت 30 كيلو حتى الآن

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بزيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعية، لتفقد سير وانتظام العمل بها، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالأقسام المختلفة، كما تفقد الرعايات المركزة بمستشفى الطوارئ ووحدات الغسيل الكلوي والغسيل البريتوني، وقسم الأطفال.

الاطمئنان على مريضة السمنة المفرطة

وخلال جولته، زار رئيس جامعة المنوفية مريضة السمنة المفرطة والتي كان يبلغ وزنها 250 كيلو جراما، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة بالتنسيق مع منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء، واطمأن على حالتها ومتابعة خطتها العلاجية، وما تم من الفحوصات الطبية المختلفة من أشعات وتحاليل ووظائف تنفس ومنظار معدة، حيث تم تشكيل فريق من أطباء التخدير والعلاج الطبيعي والنفسية العصبية لمتابعة الحالة وتجهيزها لإجراء الجراحة المطلوبة.

وأعربت المريضة عن شكرها وتقديرها لما تشهده من رعاية فائقة ومتابعة على مدار الساعة لحالتها المرضية، معربة عن سعادتها بنزول وزنها حتى الآن 30 كيلو جراما حتى الآن.

رئيس الجامعة يلتقي المواطنين

كما التقى رئيس الجامعة ببعض المترددين على المستشفى الجامعي من المرضى وذويهم، واطمأن على تقديم كافة الخدمات الطبية لهم، ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بالمستشفيات الجامعية لتطوير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المترددين من المحافظة والمحافظات المجاورة.