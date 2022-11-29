تدهور صحة «صباح» مريضة السمنة المفرطة: أصيبت بنزيف وتحتاج لتدخل جراحي

تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، وبات المرض ينهش في جسدها، فأصبحت جليسة الفراش فلا تستطيع الحركة بسبب وزنها الزائد الذي يبلغ 200 كيلو ولا يمكنها معه الحركة بسهولة حتى ولو بمساعدة شخص آخر، ولم تقف حالتها عند ذلك بل زاد الوضع سوءا خلال الأيام بعد إصابتها بنزيف وعدم قدرتها على توفير الكشف أو العلاج.

صباح: لا أستطيع الحركة ودخلي 500 جنيه شهريا

تقول صباح حجازي قنديل إنها تعاني من زيادة كبيرة في حجمها ولا تستطيع الحركة، فضلا عن حدوث نزيف لها وعدم قدرتها ماليا على العلاج أو الحجز في مستشفى للعلاج، بسبب أنها تحصل على معاش 500 جنيه ولا يوجد لها أي دخل آخر، مؤكدة أن حالتها الصحية تدهورت خلال الأيام الأخيرة وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل لمنع النزيف وحل مشكلتها الصحية.

صباح: مبقتش قادرة ونفسي أقف على رجلي

وأضافت «صباح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالتها الصحية خطيرة بسبب وزنها الزائد وفق حديث الأطباء معها وتحتاج إلى أكثر من جراحة طبية، قائلة «مبقتش قادرة خالص وحالتي الصحية بتدهور ومش معايا فلوس أعمل عمليات أو أجيب علاج، وجيراني وأهل بلدي بيساعدوني علشان يحاولوا ينقذوا حياتي بس أهل بلدي تعبوا».

وتابعت أن شقيقتها توفيت بنفس الأمراض وزيادة وزنها، قائلة «نفسي أخف واقف على رجلي وأساعد كل الناس اللي ساعدتني، ومش عايزة أموت زي أختي»، مناشدة الدولة بالتدخل لعلاجها وتوفير العلميات الجراحية لها.