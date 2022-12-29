وزير العدل: مروج شائعة «اتجوزوا بسرعة يا شباب» ليس مأذونا

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الشخص المروج لشائعة «اتجوزوا بسرعة يا شباب» ليس مأذونا، بل كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، موضحا: «مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سموم».

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