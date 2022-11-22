مصطفى بكري لقناة الحياة: التهامي ظاهرة في صعيد مصر ومريدينه كثر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشيخ ياسين التهامي ظاهرة في صعيد مصر، وله مريدين كثيرين، وكتاب أسرار عميد دولة المداحين، يتناول الظاهرة من بدايتها، وتأثره بشيوخ الصوفية وتأثيره في المجتمع المصري.

وأوضح «بكري»، في لقاء له على شاشة برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الكتاب تناول علاقة الإنشاد بمشايخ الصوفية، والأثر الذي تركه الشيخ ياسين التهامي في الإنشاد الديني.

جاء ذلك بحضور الشيخ ياسين التهامي، وعدد من المثقفين والإعلاميين على مسرح وزارة الشباب والرياضة في حفل توقيع ومناقشة كتاب «ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين» للكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز.