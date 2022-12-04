مصطفى بكري: الصحفي الكبير مفيد فوزي توفي فجر اليوم بأحد المستشفيات الخاصة

رحل الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد خضوعه لعملية جراحية في القنوات المرارية.

وفاة الإعلامي مفيد فوزي

وقال مصطفى بكري، في تصريح لـ«الوطن»، «توفي الإعلامي مفيد فوزي في الرابعة من فجر اليوم بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات الخاصة».

الإعلامي مفيد فوزي

كان الإعلامي مصطفي بكري، أعلن عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» منذ فترة تدهور حالة الإعلامي مفيد فوزي، قائلًا: «يعاني الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من تدهور في صحته، وجرى حجزه في أحد المستشفيات الخاصة».

وتابع: «مفيد فوزي أفنى عمره في العمل بمهنة الصحافة، وظل يكتب ويعبر عن آرائه بكل قوة، قد يختلف معك، لكنه قطعا يحترم رأيك وحقك في التعبير عنه، أتوجه بهذا النداء إلى السيد رئيس».