محمد علي خير يعرض تقريرا عن شاب فقد قدميه في حادث: «ربنا أخد مني حاجة وأعطاني ألف»

عرض برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة «المحور»، تقريرا عن «يوسف» بطل مصري فقد قدميه، ولم يفقد إصراره وبهجته.

وقال يوسف في التقرير: «من 4 سنوات عملت حادثة قطار في منطقة شبين القناطر، وكنا بنلعب كورة عند القطار، وسقطت عليا القضبان، فبترت كلتا ساقي، وبصحى وأجي على القهوة وأروقها، وأعمل المطلوب مني وبشتغل 12 ساعة، وبقدر أعمل كل المشاريب».

أضاف: «الناس كلها بتحبني وواقفة معايا، وبيدعموني ومش سايبني، وربنا بياخد من الإنسان حاجة وبيعوضه مكانها ألف حاجة، والحمد لله».

وتابع: «ربنا سببلي (بدر) وهو أخ لي وأنه يقف معايا، وهو أكثر من أخ ليا، وبيوديني في كل مكان ونزلني معاه في القهوة وخلاني أخرج من اللي أنا فيه».

واستطرد: «الإعاقة كانت حافزا ليا إني أشتغل وأنزل وأشوف الناس، وبقول للشباب متستسلموش ومتقولوش الدنيا مفيهاش شغل وصعبة، لكن الدنيا جميلة ولازم كلنا نشتغل، ونفسي في شقة أقعد فيها لأني عايش عيشة صعبة، ونفسي في مشروع ومصدر رزق ليا وأركب طرف صناعي لو ينفع».