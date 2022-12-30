نجوم الفن يواصلون دعم إسعاد يونس.. صاحبة السعادة والصديقة والأم

واصل عدد كبير من نجوم الفن دعمهم للفنانة إسعاد يونس التي تعرضت لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى إجرائها عملية جراحية سريعة في مفصل الحوض، وبدأت صفحات نجوم الفن منذ إجراء العملية في الدعاء لها ووصفها بـ«صاحبة السعادة والجارة والصديقة والأم» بكلمات رقيقة.

أحمد حلمي: إسعاد يونس صاحبة السعادة

نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة تجمعة بإسعاد يونس معلقا: «ألف مليون سلامه عليك يا صاحبة السعادة كلها وقدر ولطف وإن شاء الله تقومي بألف سلامة».

نبيلة عبيد: إسعاد مصر والعالم العربي

دعمت الفنانة نبيلة عبيد عبر «إنستجرام» إسعاد يونس بنشر صورة تجمعهما سويا: «حبيبتي الغالية وصديقة عمري الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ألف مليون سلامة عليكي يا إسعاد مصر كلها والعالم العربي».

نادية الجندي: حبيبتي وصديقتي وجارتي

أما الفنانة نادية الجندي التي تربطها بإسعاد يونس علاقة جيرة وصداقة، نشرت صورة تجمعهم عبر إنستجرام وعلقت: «حبيبتي وصديقتي وجارتي الجميلة إسعاد يونس صاحبة السعادة، اللي بتملأ الحياة بالبهجة والسعادة لكل الناس، سلامتك ألف سلامة ياحبيبتي يربنا ميحرمناش منك أبداً».

علي الألفي يحكي موقفا مع إسعاد يونس

وذكر الفنان علي الألفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موقفا جمعه بإسعاد يونس قائلا: «مرة قعدت اتكلم مع مدام إسعاد يونس قالت لي كلام حلو قوي عني وإني مجتهد ومش ببطل أحاول.. يومها اخدت منها دعوتين وحضن أقسم بالله ما أخدته غير من أمي أنا مقابلتهاش من حوالي خمس سنين بس عمر التواصل بينا ما اتقطع بدعيلها من صميم قلبي ربنا يشفيها وتقوم على رجلها وترجع تسعد مصر كلها».

وعكة إسعاد يونس الصحية

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»تعرضها لأزمة صحية وخضوعها لعملها جراحية وكان نص البيان كالتالي: «أجرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها».