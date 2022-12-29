نجوم الفن والإعلام يدعمون إسعاد يونس بعد العملية الجراحية: «ألف سلامة»

توالت التعليقات من الفنانين والإعلاميين بالدعاء للفنانة والإعلامية إسعاد يونس بعد خضوعها لعملية جراحية أمس، لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج منزلها.

دعوات الفنانين والإعلاميين

وحرص الفنانون والإعلاميون على دعم إسعاد يونس في مرضها من خلال كتاباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتنوعت كلماتهم في توجيه دعوات لها.

الفنانة منال سلامة: «ربنا يشفيها».

الإعلامي شريف مدكور: «ألف ألف سلامة».

الفنان حمزة العلايلي: «سلامتك يا أستاذة ربنا يتم شفائك على خير يارب وتكوني في أتم صحة».

الفنانة نهال عنبر: «يا رب اشفيها وعافيها الف مليون سلامة».

الإعلامية ريهام سعيد: «ألف سلامة علي حضرتك».

الفنانة هند عاكف: «ألف سلامة ربنا يشفيكي ويعافيكي بإذن الله يا صاحبة السعادة».

الفنانة صفاء جلال: «ألف سلامة حبيبتي»

وعكة صحية لـ إسعاد يونس

وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «أجرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلًا، وليس أمرًا الدعاء لها بالشفاء».