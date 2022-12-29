فنانون يدعمون إسعاد يونس في أزمتها الصحية.. «حبيبة الملايين»

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على دعم الفنانة إسعاد يونس، بعد خضوعها لعملية جراحية أمس، لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج منزلها.

دعم نجوم الفن لإسعاد يونس

وجاءت تعليقات ودعم الوسط الفني لإسعاد يونس، على منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:

كتبت الفنانة ليلى علوي: «ألف سلامة إن شاء الله تقومي بألف صحة وعافية»، وعلق الإعلامي شريف مدكور: «ألف ألف سلامة»، وشيكو: «ألف سلامة عليكي يا إيسو تقومي بالسلامة».

كما علقت الفنانة نادية مصطفى قائلة: «ألف سلامة ربنا يشفيها ويعافيها وتقوم بالسلامة يارب»، أما الإعلامية ريهام سعيد فكتبت: «ألف سلامة على حضرتك».

كما علقت سوزان نجم الدين، بقولها: «ألف سلامة على حبيبة الملايين»، وقالت كارمن سليمان: «ألف سلامة على حضرتك.. إن شاء الله تقومي بالسلامة».

خضوع إسعاد يونس لعملية جراحية

وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، أمس: «أجرت صباح اليوم، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي».