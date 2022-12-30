مصرع شخص سقط بين أسياخ حديد في «منور» منزله بأسيوط

عثر أهالي مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الجمعة، على جثة شخص داخل منور منزله، مخنوق بين أسياخ حديد نافذة في المنور المطلة على الشقة.

العثور على جثة شخص

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من أهالي شارع عباس بالعثور على جثة شخص داخل منور منزله، مخنوق بين أسياخ حديد نافذة المنور المطله على الشقة.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، وسيارة الإسعاف، وتبين أن شخصا يدعى «أ. ف. ب. س»، يعمل أخصائيا اجتماعيا، فقد مفاتيح الشقة داخلها وأغلق الباب أثناء تواجده خارجها فحاول الدخول إلى الشقة من نافذة المنور المطلة على الشقة، وأثناء محاولته الدخول حُشرت رأسه داخل أسياخ الحديد ولم يستطيع إخراجها، وظل ذلك لمدة عدة ساعات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.