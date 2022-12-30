قناة القاهرة الإخبارية: 2022 عام حافل للسياسة الخارجية المغربية

قال دكتور إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية، إن عام 2022 كان عامًا مميزًا وحافلًا بالأحداث، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمغرب.

إسبانيا تعد الشريك الأول للمغرب اقتصاديا

وأضاف لكريني، خلال مداخلة هاتفية لـ«النشرة المغاربية»، المذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك ينطبق على عودة العلاقات المغربية الإسبانية، خاصة وأن علاقتهما متجذرة، إذ أن إسبانيا تعد الشريك الأول للمغرب اقتصاديا.

المهاجرون المغاربة ضمن الملفات المشتركة بين البلدين

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنه لا يجب أن ننسى أن هناك عدد كبير من المهاجرين المغاربة الذين يقيمون ويعملون في إسبانيا، لذا فإن هناك قضايا وملفات مشتركة بين الطرفين، مثل التعاطي مع ملف الهجرة، وحتى التعاطي الأمني المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأكمل أستاذ العلاقات الدولية، أن المغرب سعت لإرساء علاقات متوازنة مع إسبانيا برغم العلاقات المتجذرة بينهما، وذلك بسبب الموقف الرمادي من إسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية، والذي افتقد للوضوح.