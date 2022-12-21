المشدد 3 سنوات للمتهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمين اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، لإدانتهما بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

النيابة العامة

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهما تاريخ سابق على 10 أكتوبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة، هربا وآخرون مجهولون حال كونهما جماعة إجرامية منظمة وبغرض الحصول على كسب مادي بطريقة غير مشروعة 7 شباب، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى ليبيا، حيث تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها، ومن شأنها تهديد حياة المواطنين، كما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسست بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.