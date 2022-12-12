رئيسة الوزراء الإيطالية: الحكومة لن تغير موقفها بشأن التعامل مع المهاجرين

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية «جيورجيا ميلوني»، في تصريح لها اليوم، أن حكومتها لا تنوي تخفيف موقفها المتشدد بشأن المهاجرين.

تغيير في مسار التعامل مع المهاجرين

وقالت «ميلوني»، في مقطع فيديو نُشر على موقع فيسبوك: «كان هناك حديث عن تغيير في المسار من جانب الحكومة بشأن المهاجرين.. قطعا لا، الحكومة لا تنوي تغيير موقفها».

وأضافت: «موقفنا هو نفسه تماما، لن تدخل إيطاليا بشكل غير قانوني، بل تدخلها بشكل قانوني فقط»، بحسب وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، متابعة: «نريد مكافحة الاتجار بالبشر وعمليات الدخول غير القانونية والوفيات في البحر، ولا نريد بأي شكل من الأشكال تسهيل الأمور على المتاجرين بالبشر».

منع سفن البحث والإنقاذ من الرسو في إيطاليا

وسعت حكومة ميلوني، التي أدت اليمين الدستورية في أكتوبر الماضي، إلى منع سفن البحث والإنقاذ التي تديرها منظمات غير حكومية من الرسو في إيطاليا.

وفي بعض الحالات، رفضت الحكومة السماح لهذه السفن بدخول المياه الإيطالية، مما أدى إلى توتر مع فرنسا بعد أن انتهى المطاف بسفينة «أوشن فايكينج»، بالرسو في ميناء تولون الفرنسي.