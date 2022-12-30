إحباط محاولة 4 عناصر إجرامية لترويج الأقراص المخدرة بالقاهرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن القاهرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية يحملان جنسية إحدى الدول، مقيمان بالقاهرة تخصصا في جلب وترويج عقار «الإكستاسي»، المخدر بقصد ترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

3000 قرص مخدر لعقار «إكستاسي»

وحسب بيان الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما 3000 قرص مخدر لعقار «إكستاسي»، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وميزان.

وبتطوير مناقشتهما تبين تحصلهما على الأقراص المخدرة المضبوطة من عنصرين من العناصر الإجرامية، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

3 ملايين جنيه قيمة المواد المخدرة المضبوطة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما 3500 قرص مخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وميزان، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين جنيه تقريباً.