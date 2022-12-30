«الداخلية»: ضبط 4 مصانع بدون ترخيص في القليوبية والبحيرة

شنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القليوبية والبحيرة، وأسفرت جهودها في مجالي حماية البيئة والثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية»، عن الآتي:

مصانع وشركات بدون ترخيص

تمكنت الحملة من ضبط «4 مصانع – 3 شركات»، 6 منها بدون ترخيص، وبلغت المضبوطات: «123,1 طن مواد خام ومنتج نهائي لمركزات وأعلاف حيوانية وداجنة مصنعة من مواد مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات - 102 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات وأسمدة زراعية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة- 40,5 طن مواد خام عبارة عن "توابل، حاصلات زراعية، ملح طعام، خل، زيوت" مجهولة المصدر وبدون بيانات، تُستخدم فى تصنيع المخللات»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.