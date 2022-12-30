رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: تنفيذ 7135 حكما قضائيا متنوعا في القليوبية

كتب:

محمد بركات
01:46 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
الشرطة- صورة أرشيفية

الشرطة- صورة أرشيفية

شنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

7135 حكمًا قضائيًا متنوعًا

ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، بحوزة 24 متهمًا، يمتلك 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7135 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

قناة الحياة تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا تموينية

وزارة الداخلية: تنفيذ 384 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

إنجازات وزارة الداخلية في 2022.. أبرزها «رد الجميل» لكبار السن ورعاية أبناء الشهداء

«الحياة» تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط المواد المخدرة خلال شهر
بقلم محمد بركات