«الداخلية»: تنفيذ 7135 حكما قضائيا متنوعا في القليوبية

شنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

7135 حكمًا قضائيًا متنوعًا

ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، بحوزة 24 متهمًا، يمتلك 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7135 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.