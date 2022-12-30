افتتاح مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية بالبدرشين بحضور النائب علاء عصام

احتفل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع قيادات حزب التجمع، بتدشين مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية بدائرة البدرشين، التي ينتمي لها النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب حزب التجمع.

وتضم المؤسسة مكتبة بها أمهات الكتب ومسرحا خشبيا وتنس طاولة، وعددا من الصور الجرافيتي، وسوف تقدم المؤسسة خدمة ثقافية بالمجان، وتنظم مسرحيات وزيارات للأماكن الأثرية وصالونا ثقافيا وعروضا لأفلام سينمائية.

رئيس حزب التجمع يشارك في الحفل

وشارك في الحفل السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وهلال الدندراوي نائب رئيس حزب التجمع ومحمد سعيد أمين عام حزب التجمع وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية ومحمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب وأحمد كركيت أحد أبطال المعارك في سيناء، والمهندس محمود الكومي مخترع روبوت كيرا والدكتور محمد عثمان أحد المساهمين في المؤسسة والدكتورة وسام منير والدكتورة شيماء حمدالله والكاتب الصحفي عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع والنائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهاني ميلاد حنا نجل الكاتب الكبير ميلاد حنا.

وشهد الحفل عددا من الفقرات الغنائية والتمثيلية والاطلاع على كتب المكتبة، كما نظم فريق كرة القدم النسائية عددا من العروض الفنية والرياضية خلال الاحتفال.

ونشر عصام، عبر صفحته الشخصية، عددا من الصور للمؤسسة من الداخل تحمل صور خالد محيي الدين، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، الأديب الكبير نجيب محفوظ، طه حسين، الشاعر جمال بخيت.