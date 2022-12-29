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نادي سينما «أوبرا الإسكندرية» يحتفي بذكري ميلاد نجيب محفوظ غدا

كتب:

إلهام زيدان
02:51 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

ينظم نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني إحتفالاً بذكري ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، غدا الجمعة، في تمام السابعة مساء بمسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وسيعرض فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره للمخرج هاشم النحاس، والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي بحضور كل من الناقد السينمائي سامي حلمي، والأديب والروائي مصطفي نصر.

يذكر نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر شهرياً والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات الحفل.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.