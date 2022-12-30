خبير في الشؤون الآسيوية لقناة «القاهرة الإخبارية»: موقف الصين تجاه أزمة روسيا وأوكرانيا متوازن

قال سامر خير أحمد، الخبير في الشئون الأسيوية، إن الصين كما لو كانت «على شعرة» في علاقتها مع روسيا، بين أن تنحاز لها انحيازا كاملا في أزمتها مع أوكرانيا، أو لا تنحاز مراعاة لعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف «أحمد»، خلال ظهوره عبر خاصية «سكايب»، في نشرة أخبار قناة القاهرة الإخبارية، أن الصين تريد أن تأخد موقفا متوازنا مع روسيا، حيث تبدو وكأنها حليف لها، ولكنها في واقع الأمر لا تتخذ خطوات جديدة واستراتيجية حيال الحرب.

وتابع، أن الصين تراعي وتحترم العقوبات الغربية على روسيا وتتعامل بحذر مع الموقف، في الوقت نفسه الذي تحاول فيه أن تبدي تأييدا سياسيا لروسيا، وتفهما للمخاوف الروسية من توسع حلف الناتو.

واستكمل، أنه بالرغم من موقف الصين الذي يبدو مؤيدا للموقف الروسي، إلا أن الصين في الوقت ذاته تطالب بوحدة الأراضي الأوكرانية، ما يؤكد توازن الموقف الصيني.

https://youtu.be/lmrqfUubDNw