رئيس مركز الحوار الأوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: الناتو سيواصل دعم كييف

قال دكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا قدرها، أن موقعها الجغرافي بين روسيا وبين الاتحاد الأوروبي.

أوكرانيا صمام أمام للمنطقة

وأضاف «أبوالرب»، خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» عبر خاصة «سكايب»، أن هذا ما يجعل أوكرانيا دولة من المفترض أن تكون صمام أمان للمنطقة، لافتا إلى أن الأجندة السياسية وتوجهات دول الجوار، لم ترق إلى توافق حول هذا الأمر.

وتابع، أن هذا ما كان سببا في «هذه الحرب العدوانية غير المبررة» على حد وصفه، مستكملا أنه بالتالي قرر حلف الناتو دعم أوكرانيا بشكل غير مسبوق، على اعتبار أنه يخشى من التصريحات التي خرجت من القيادة الروسية.

الناتو سيدافع عن كييف

وأردف، أن هذه التصريحات كانت تشير إلى أن استهداف بعض مناطق بولندا، ومولدفا، ودول البلطيق، وبالتالي فإن أوكرانيا ستظل تدافع، بينما يستمر حلف الناتو في دعمها، حيث يرى الأخير أن مساندة أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.