مصرع سيدة في نشوب مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية كوم حريز التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، مما تسبب في وفاة سيدة، وحرى التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بنشوب مشاجرة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغا من الأهالى نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية كوم حريز التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، ووجود وفيات.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة القوصية، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين، بقرية كوم حريز التابعة إلى مركز القوصية في أسيوط، بسبب خلافات بينهما، وتمكنت قوات الأمن والشرطة من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفي المشاجرة.

أسفرت المشاجرة عن مصرع سيدة تدعى «ن.ف.ح»، يبلغ عمرها 36 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل

وقال حسن عبداللطيف، المحامي في تصريحات لـ «الوطن»، إن قضية القتل تختلف من واقعة إلى أخرى فهناك قتل عمد مع الإصرار والترصد وتصل عقوبتها للإعدام، وقتل خطأ غير معتمد بدون نية وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وكل ما يحدد القضية هي ظروف الواقعة والمحضر المحرر له والسلاح المستخدم.