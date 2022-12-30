القاهرة الإخبارية: النصر السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن نادي النصر السعودي تعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو.

وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية، على رأسها «ماركا» الإسبانية، عن موجود مفاوضات بين النصر السعودي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر يحصل خلالها على 200 مليون يورو في الموسم، لينضم لصفوف الفريق موسمين ونصف، ويبدأ بعدها عمله كسفير لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030، بالتعاون بين مصر واليونان.