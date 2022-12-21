هل ينتقل كريستيانو رونالدو للدوري السعودي؟.. صحفي رياضي يكشف التفاصيل

«هل ينتقل أسطورة كرة القدم البرتغالية للدوري السعودي؟».. سؤال يشغل أذهان الكثير من عشاق «الدون»، الراغبين في معرفة وجهته المقبلة بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد شائعات متداولة في الأوساط الرياضية، بشأن انتقال كريستيانو إلى نادي النصر السعودي بمقابل مادي خيالي.

هل يلعب كريستيانو رونالدو إلى السعودية؟

الصحفي الرياضي السعودي، سعد السبيعي، كشف تفاصيل جديدة عن الأنباء المتداولة بشأن انتقال «الدون» إلى الدوري السعودي، في مداخلة عبر «سكايب» من مدينة الدمام، لبرنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، حيث أكد أنّ أحد ممثلي كريستيانو رونالدو كان موجودا في منطقة الرياض مساءً، وزار نادي النصر، والمناطق السكنية، إضافة إلى المدارس العالمية الموجودة في عاصمة المملكة.

لم يؤكد «السبيعي» نبأ انتقال رونالدو إلى صفوف الدوري السعودي، بعد زيارة ممثله لنادي النصر أمس، لكنّه قال إنّ الزيارة كانت تهدف لنقل الصورة إلى «الدون» كاملة، وهو أمر طبيعي خاصة للنجوم العالميين، الذين يكون لهم بعض الشروط والمعايير قبل الموافقة على الانتقال إلى الأندية، وأضاف: «رونالدو لا يهتم بعرض النادي فقط، بل ينظر إلى المنشآت والمدينة والأجواء العامة، خاصة إن كان سيصطحب أسرته معه».