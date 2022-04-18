«تليجراف»: موت مأساوي لمولود كريستيانو رونالدو فرق بينه وبين توأمه

علقت صحيفة تليجراف البريطانية، في تقرير مساء اليوم، على إعلان نجم كرة القدم كريستيانو رونالد وفاة مولوده الجديد، وقالت إن رونالدو أعلن عن موت مأساوي لمولوده الجديد، إذ فرق الموت بين الطفل وتوأمته كما حرم رونالدو من احتضان توأمه الجديد معًا.

وأضافت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو تحدث عن عميق حزنه بعد إعلان وفاة أحد طفليه التوأم بشكل مأساوي، إذ كشف مهاجم مانشستر يونايتد والبرتغال النبأ المفجع في منشور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم.

كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

وقال رونالدو إن صديقته جورجينا رودريجيز أنجبت طفلة، لكنه أوضح أن شقيقها الرضيع قد مات، مضيفا: «ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا».

وأضاف: «إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط بقاء طفلتنا وولادتها تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة».

وتابع: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل ما قدموه من رعاية ودعم. لقد تحطمنا جميعًا جراء خسارتنا طفلنا».

رونالدو ورودريجيز كشفا عن الحمل في نوفمبر الماضي

وكان رونالدو ورودريجيز كشفا في نوفمبر الماضي أنها حامل بتوأم. وفي الشهر التالي، كشفوا على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يتوقعون فتى وفتاة.

وطفلة رونالدو التي ولدت هي طفلته الخامسة، ولدى رونالدو طفلته الكبيرة ألانا مارتينا البالغة من العمر أربع سنوات حيث ولدت في نوفمبر 2017، كما أنجب رونالد توأم إيفا ماريا وماتيو، ولديه أيضًا ابن يبلغ من العمر 11 عامًا، كريستيانو جونيور.

وفاة نجل رونالدو تأتي بعد إحراز النجم البرتغالي هاتريك في آخر مبارة

وتأتي وفاة طفل رونالدو بعد التألق اللافت للنجم البرتغالي في الدوري الإنجليزي خلال مباراة فريقه مانشيستر يونايتد الأخيرة أمام نرويتش سيتي، إذ نجح في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» قاد بهم الفريق لتحقيق فوز صعب.

ويمتلك رونالدو شعبية كبيرة على مستوى العالم كونه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعبين على مستوى العالم ربما خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث كان هناك تفاعل كبير من المتابعين حول العالم مع منشور إعلان وفاة مولوده الجديد.