مستشار «الوزراء» لـ رانيا هاشم عبر قناة الحياة: صندوق النقد أشاد باقتصاد مصر

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن موافقة صندوق النقد الدولي على البرنامج المقترح من قبل مصر للتعاون مع الصندوق خلال المرحلة المقبلة من أجل إحداث إصلاحات هيكلية كبرى في الاقتصاد، مشيرة إلى أنه نظرا لقيام مصر بعملية الإصلاح الهيكلية للاقتصاد ومساندة من صندوق النقد الدولي فسيتم إقراض مصر بـ3 مليارات دولار نتاج موافقته على البرنامج المقترح، «صندوق النقد الدولي أكد أن مصر تخطو خطوات اقتصادية جيدة».

صالح: أنشأنا برنامج إصلاح اقتصادي لتصحيح الاقتصاد المصري

وأضافت «صالح»، خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العلاقة ما بين مصر والبرنامج قائمة على إجراء مصر لإصلاحات هيكلية عبر النظر في هيكل الاقتصاد المصري مع إعادة هيكلته حتى يكون أكثر مرونة ومتانة في تقبل الصدمات الموجودة من الظروف الجارية حول العالم، لذا أنشأت مصر هذا البرنامج لتصحيح الاقتصاد المصري هيكليا.

صالح: تقدمنا بالبرنامج إلى صندوق النقد الدولي وتمت مناقشة البرنامج

واستطردت: «تقدمنا بالبرنامج إلى صندوق النقد الدولي وتمت مناقشة البرنامج، وهم وافقوا على البرنامج لمدة 46 شهرا، خلال تلك المدة سيمنح لمصر 3 مليارات دولار من قبل الصندوق، والبرنامج فيه نقاط حول تمكين القطاع الخاص وسوق العمل وقدرتنا على إيفاء مصر بالإصلاحات الهيكلية خلال الفترة المقبلة».