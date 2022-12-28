أستاذ اقتصاد: تداول 10 ملايين حاوية في الموانئ المصرية خلال 2022

قال الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الموانئ المصرية تعد الشريان الذي يربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي، إذ أن الموانئ البحرية المصرية تبلغ 54 ميناء، و23 مارينا سياحية، وإجمالي أطوال السواحل المصرية 3000 كيلو متر، وهو ما يؤكد امتلاك مصر كافة المقومات الطبيعية التي تمكن مصر من تحقيق طفرة في أكثر من مجال، أبرزها التجارة الدولية والتصدير والاستيراد وسياحة اليخوت التي شهدت اهتمام كبير من الدولة خلال الآونة الأخيرة.

مصر تشهد تداول 10 ملايين حاوية

وأضاف شاكر في مداخلة هاتفية على فضائية «TEN»، أن مصر شهدت تداول ما يقرب من 10 ملايين حاوية ما بين صادرات وواردات وترانزيت خلال العام الماضي فقط، لافتًا إلى أن مصر تمتلك إستراتيجية لتحقيق 100 مليار صادرات، وهو ما يتطلب تطوير البنية الأساسية، للتوسع وفتح نفاط للنفاذ إلى الأسواق العالمية، لكي تتمكن مصر من استقبال المواد الخام للتصنيع وإعادة التصدير، مع إضافة بعض القيمة المضافة لبعض المنتجات وإعادة تصديرها.

التطوير الخاص بالموانئ ينعكس بالإيجاب على قطاع السياحة

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي أن التطوير الخاص بـ الموانئ ينعكس بالإيجاب على قطاع السياحة، إذ أن الموانئ البحرية يمكنها استقبال ركاب إضافة إلى استقبال للبضائع، فمصر تستقبل قرابة 358 ألف راكب، وتستهدف زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الانتعاشة المرجوة بقطاع السياحة في مصر.