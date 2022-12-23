تأخر انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.. تايلاند تعاني من التضخم

قالت مجموعة أعمال مشتركة رائد، اليوم، إن قرار تايلاند برفع أسعار الكهرباء بنسبة 20% في أوائل عام 2023، سيرفع التضخم ويقوض القدرة التنافسية للبلاد مع تعافي الاقتصاد تدريجيا من الوباء، بحسب ما وردته وكالة «رويترز».

ستزيد تعريفة الكهرباء للشركات بنسبة 20.5%

وتأخر انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا عن نظيره في المنطقة حيث بدأ قطاع السياحة الحيوي في الانتعاش هذا العام فقط، وقالت لجنة تنظيم الطاقة في وقت سابق، إن تعريفة الكهرباء للشركات ستزيد بنسبة 20.5 % إلى 5.69 بات، للوحدة في الفترة من يناير إلى أبريل، مع بقاء 4.72 باهت للأسر، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الوقود.

وقالت المجموعة التي تضم ممثلين عن الصناعة والبنوك والتجارة، إن مجموعة الأعمال حثت الحكومة على تأخير ارتفاع الأسعار حيث سيضطر المصنعون إلى زيادة أسعار السلع.

نائب رئيس اتحاد الصناعات التايلاندية: الزيادة ستؤثر علي تكاليف معيشة المواطنين

قال إيساريس راتاناديلوك نا فوكيت، نائب رئيس اتحاد الصناعات التايلاندية، إنه سيكون للزيادة تأثير شديد على تكاليف معيشة الناس وتكلفة قطاعي التصنيع والخدمات التي لا تزال في حالة انتعاش.

وقال رونجروت رانجسييوباش، رئيس التكتل الصناعي، إن هذه الخطوة ستقلل من تنافسية تايلاند وجاذبيتها لأن تكاليف الطاقة للشركات ستكون أعلى بنسبة 50 إلى 120 ٪ من تلك الموجودة في دول مثل فيتنام وإندونيسيا.

قد يزيد التضخم بنسبة 3.5%

قال سورونج بولاكول، نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية، إن ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد التضخم إلى 3.5٪ العام المقبل، من 3٪ المتوقعة حاليًا، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي يوم الاثنين الماضي، إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة من الوقت لمساعدة الاقتصاد وكبح جماح التضخم.