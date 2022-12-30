خبير علاقات دولية لقناة «القاهرة الإخبارية»: أوروبا تشهد حالة «تململ» من أمريكا

قال الدكتور فوزي جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن، إن هناك تباينات في وجهة النظر الأمريكية البريطانية من جهة والأوروبية من جهة أخرى، حيال أزمة أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ بداية الحرب الباردة بعام 1948 والولايات المتحدة تقود وأوروبا تتبع، والولايات المتحدة تقرر وأوروبا توافق، وهو ما حدث بالفعل، منذ الحرب في أفغانستان والعراق وأوكرانيا، وكذلك المواجهة مع الصين.

وتابع: «الحرب في قلب أوروبا تؤثر على المصالح الأوربية والأمن الأوربي، ولكن طريقة إدراة الأزمة هي طريقة أمريكية بامتياز، وتوجد حالة تململ في أوروبا لم تتحول لخلافات مع الولايات المتحدة، وأوروبا تدفع الفاتورة الباهظة للأزمة الروسية في أوكرانيا، من تضخم وغلاء ومديونية وأزمة طاقة، وإذا استمر الصراع يمكن أن يتحول التململ الأوروبي إلى خلافات جوهرية بين أوروبا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى».