أمين «العربي للمياه» لقناة القاهرة الإخبارية: 40% من سكان العالم تحت خط الفقر المائي

قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن قضية المياه حياتية مصيرية، لأنها تشمل كل الأبعاد التنموية، وهي تهم كل القطاعات وفي القلب منها التنمية، وأصبحت لا تشغل صناع القرار وكبار المسؤولين فقط، بل تشغل أيضا بال المواطن العادي، لأنها حياته ومستقبله ومستقبل أولاده.

المياه أصبحت أولوية في الأجندة العالمية

وأضاف العطفي، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المياه أصبحت أولوية في الأجندة العالمية، وعندما ننتقل من الوضع الدولي في موضوع قضية المياه ونتحدث عن أن 40% من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر المائي، ويؤثرون في نحو 25% من الناتج الإجمالي في العالم.

من المتوقع ارتفاع نسبة الفقر المائي في 2050 لأكثر من 55%

وتابع: «ومن المتوقع عام 2050 أن ترتفع هذه النسبة وتصل إلى أكثر من 55% لمن سيكون لديهم فقر مائي، ولو نصيب الفرد قل عن ألف متر مكعب ماء في العام، وإذا قل عن 500 متر نقول إن ذلك فقر مدقع، وهناك دول تعيش أكثر من ذلك بكثير، وهذا سيؤثر في 2050 على نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث إن من كل 10 أفراد هناك 4 أفراد معندهمش مياه».