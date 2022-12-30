إصابة 6 عمال في انقلاب أتوبيس ببورسعيد

أصيب 6 عمال في انقلاب أتوبيس بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد بعد مدخل أنفاق بورسعيد؛ بسبب السرعة الزائدة وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول 6 مصابين وهم: محمد فتحي ضاحي 28 سنة محمد طلعت 22 سنة ومحمد أحمد عبد الباري 55 سنة وعيد عبده السيد 30 سنة وخالد مسعد خالد 32 سنة وعبده متولي شحاتة 71 سنة ومحمد حسان راغب 32 سنة، عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد ومستشفى المبرة.

الأتوبيس دخل في الرمال

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن أتوبيس يقل عمال انقلب بعد دخوله في منطقة رمال على جانب الطريق بعد أنفاق بورسعيد بمنطقة شرق بورسعيد وتسبب في إصابة 6 أشخاص.

مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وأمرت بسؤال المصابين متى تسمح حالتهم الصحية بذلك.

رفع الأتوبيس عن نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث بشرق بورسعيد ويجرى عملية رفع الأتوبيس عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليه بإدارة مرور بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.