قتيلان و7 مصابين في إطلاق نار وسط باريس.. ماذا يحدث بـ«عاصمة النور»؟

قُتل شخصان، اليوم الجمعة، في إطلاق نار بباريس، وأصيب 7 آخرون، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، بحسب ما ذكرته النيابة العامة في باريس.

وأوردت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن شبكة تليفزيون «بي إف إم» الفرنسية، اليوم الجمعة، أنّ إطلاق أعيرة نارية وقع في محيط مركز ثقافي كردي بالعاصمة الفرنسية باريس.

الشرطة الفرنسية تطالب السكان بالابتعاد عن المنطقة

من جانبها طالبت الشرطة الفرنسية السكان بالابتعاد عن المنطقة، وقالت شبكة التليفزيون إن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به.

وذكر شاهد عيان لوكالة الأنباء الفرنسية أن سبع أو ثماني طلقات نارية أُطلقت محدثة حالة من الفوضى في الشارع، كما أحالت النيابة العامة الفرنسية التحقيق في حادث إطلاق النار وسط باريس إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية، لتعلن فيما بعد انتهاء حادث إطلاق النار وسط باريس.

غريغوار: أشكر قوات الأمن على تحركهم السريع

وقال المساعد الأول في بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، إنه يشكر قوات الأمن على تحركهم الذي وصفه بالسريع، مضيفًا أن التنسيق جارٍ مع الشرطة الفرنسية والنيابة العامة من أجل فهم ما حصل.