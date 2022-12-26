إجراء عمليات جراحية لـ4 مصابين في حادث أتوبيس جامعة حورس.. وخروج 15

أجرى أطباء مستشفى طوارئ المنصورة عمليات جراحية لـ4 من المصابين في حادث أتوبيس جامعة حورس، بعد إصابتهم بكسور متفرقة، فيما قدمت مستشفى بلقاس الخدمة الطبية اللازمة لـ15 مصابا آخرين، وصرّحت لهم بالخروج عقب تحسن حالتهم الصحية.

وأصدرت جامعة حورس بدمياط الجديدة بيانا، أكدت فيه تحسن الحالة الصحية للمصابين في حادث أتوبيس جامعة حورس الذي وقع صباح أمس الأحد، والذي أسفر عن انحراف سيارة نقل ثقيل بشكل مفاجئ أثناء الدوران، ما أدى لوقوع الحادث.

بيان بشأن حادث أتوبيس جامعة حورس

وأوضحت الجامعة، في بيانها، بخصوص حادث الأتوبيس، أن كلا من الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكل الجهاز الطبي بالجامعة انتقلوا فوراً لمستشفى بلقاس المركزي ومستشفى الطوارئ بالمنصورة لمتابعة حالة المصابين لحظة بلحظة، لتوفير كل الاحتياجات والرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن جميع الطلاب بحالة جيدة ومستقرة ولا يوجد أي إصابات خطيرة.

إجراء 4 عمليات لمصابي حادث أتوبيس جامعة حورس

وقال الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، لـ«الوطن»، إن جميع المصابين بخير، موضحا إجراء 4 عمليات جراحية لـ3 طلاب، إضافة إلى السائق، وحالتهم مستقرة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين أتوبيس تابع لجامعة حورس بمحافظة دمياط وبين سيارة نقل ثقيل «تريلا» على طريق رافد جمصة الدولي أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، ووجود إصابات بين الطلاب من مستقلي الأتوبيس، إضافة إلي سائق الأتوبيس، وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز بلقاس من رفع آثار الحادث.