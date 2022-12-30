«عم طلعت» أيقونة تشجيع الزمالك.. 55 سنة «كعب داير» خلف الفارس الأبيض

بدأ عمره يكبر ومعه ينمو حب كرة القدم وعشق نادي الزمالك، اللون الأبيض بحبه كعينيه، منذ أن كان عمره 15 عامًا، وفي كل مرة يذهب الفارس الأبيض للعب إحدى المباريات، يذهب وراءه دون ملل أو كلل، فالحب لا يعرف المستحيل، وحب الزمالك لا يعرف الراحة، هكذا يعيش طلعت عبد الفتاح، حياته «كعب داير» خلف الزمالك، إلى أن تحول لأحد رموز السوشيال ميديا.

يبلغ «طلعت» من العمر 71 عامًا، مر على تشجعيه لنادي الزمالك أكثر من 55 عامًا، وأول مباراة شاهدها في الملاعب، كانت منذ 50 عامًا، ولا يتذكر الفريق المنافس للنادي حينها، كما يعتبر الزمالك بيته الثاني بعد أسرته، يحكي لـ«الوطن»: «من سنين طويلة، وأنا بشجع نادي الزمالك، ومفيش حد في العيلة أصلًا بيحب الكرة غير قليل، بس أنا اتولدت كده، لقيت نفسي بحبه».

يشتري التذاكر بعد توفرها مباشرة

بعد الإعلان مباشرة، عن بيع تذاكر لمباراة نادي الزمالك، يكون «عم طلعت»، أول المقبلين على شرائها قبل نفاذها، كي يشاهد المباراة في الاستاد، ويتحرك وراء النادي في كل خطوة يخطوها، حتى تحقيق الألقاب والإنجازات: «من بداية الدوري، وأنا شوفت كل ماتشات الزمالك، ما عدا ماتش إنبي، لأني ملحقتش أحجز تذكرة، لقيتها نفذت، ولو كان الدوري 36 جولة، فأنا ممكن أحضر منهم 30 ماتش».

يرى مشجع الفارس الأبيض أن مشاهدة المباريات داخل الاستاذ مختلفة تمامًا عن المشاهدة في التليفزيون، واصفًا إياها بالحماسية: «في الملعب بتستمتع، بتشجع بأحاسيسك وشعورك، وتتفاعل مع الجمهور، وربنا يديني الصحة وأفضل ورا الزمالك لآخر يوم في عمري».

«عم طلعت» أيقونة تشجيع الزمالك على السوشيال ميديا

التقط «عم طلعت» العديد من الصور له أثناء التشجيع في ملاعب الكرة، ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحققت تفاعلًا ورواجًا كبيرًا، فأصبح رمزًا من رمور مشجعي النادي، بحسب حديثه: «من أول صورة نزلتها، والناس متفاعلة معايا، ولقيت صفحات كتير ناشرة صورتي، وسموني أيقونة نادي الزمالك، وناس بتقول طالما روحت الاستاد يبقى الـ3 نقاط مضمونين»، كما طلب بعض مشجعي الزمالك تكريمه كأيقونة للنادي.