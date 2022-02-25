«كاف» يخطر الزمالك بحضور 35 ألف مشجع لقاء الوداد.. و«العدد قابل للزيادة»

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مسؤولي نادي الزمالك بحضور 35 ألف مشجع من جماهير نادي الوداد المغربي لمباراة الفريقين غدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أنه تم إبلاغ الزمالك بالعدد الذي سيتواجد ولكن من المرجح أن يحضر أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتبع اللجنة المنظمة التي قد ترى بأن من الممكن أن يكون هناك زيادة في العدد طالما هناك إمكانية لذلك.

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