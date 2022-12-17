تعيين شقيق لاعب مطروح المتوفى بالملعب في «مصيف الزمالك» ودعم أسرته ماليا

أعلن الكابتن حمد فرج، رئيس نادي مطروح الرياضي، عن تعيين هشام سعيد، شقيق لاعب مطروح الراحل سامي سعيد القطعاني، والذي توفي منذ عدة أيام أثناء مباراة كرة قدم بين مطروح والسلوم في دوري القسم الثالث على ملعب نادي مطروح، في مصيف نادي الزمالك بمدينة مرسى مطروح، وذلك عقب لقاء أسرة اللاعب الراحل لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في ميت عقبة.

دعم أسرة لاعب مطروح

وقال رئيس نادي مطروح الرياضي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نادي الزمالك قام بصرف مساعدة مالية لأسرة الراحل لدعمهم ومساندتهم بعد رحيل اللاعب، موضحا أن النادي يقف خلف أسرة لاعب مطروح، ويساندهم بالتعاون مع منطقة مطروح لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم وبعض الأندية الأخرى.

صدمة رحيل لاعب مطروح

كان لاعب مطروح سامي سعيد رحل منذ أيام بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء مباراة كرة قدم بين مطروح والسلوم في القسم الثالث قبل نهاية المباراة بدقائق، وجرى نقله إلى مستشفى مطروح العام.

وتسببت وفاة اللاعب في صدمة كبيرة لأهالي مطروح والرياضيين وجميع متابعي وعشاق كرة القدم على مستوى مصر، وشارك في جنازته أعداد غفيرة من أهالي مدينة مرسى مطروح.