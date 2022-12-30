 الأمطار في السعودية تتسبب في تعطيل رحلات مطار الملك خالد

استمر هطول الأمطار الغزيرة، اليوم، في السعودية، وبوجه خاص، تسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل حركة بعض الرحلات الجوية، من وإلى مطار الملك خالد، ومع هطول الأمطار في السعودية، في مدن مختلفة بما في ذلك الرياض، أجبر البعض على البقاء في منازلهم، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، رفع المركز الوطني السعودي للأرصاد التنبيه إلى درجة "تحذير" بسبب هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة ومحافظة بحرة مع نشاط رياح، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، وكان ذلك واضحا في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أمطار جدة تتسبب في تأجيل رحلات جوية بمطار الملك عبد العزيز

وبعد مطار الملك خالد، أعلن مطار الملك عبد العزيز، عن تأجيل عدة رحلات جوية بسبب الطقس، مطالبا الركاب بالتواصل مع الجهات المعنية وشركات الطيران بشأن إعادة الجدولة، وبسبب سوء الأحوال الجوية، وأمطار جدة أصبحت العديد من المناطق مشبعة بالمياه، حيث قامت السلطات المعنية بتجهيز المعدات والقوى العاملة للتعامل مع أي حالات طوارئ.

أمطار السعودية تتسبب في رفع مستوى إنذار الأرصاد

ورفعت السلطات السعودية مستوى الإنذار بالمطر، وأرسل الدفاع المدني رسائل نصية للسكان اليوم، وقال المركز الوطني السعودي للأرصاد في توقعاته: «من المتوقع أن تهطل أمطار رعدية معتدلة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، على بعض مناطق جازان وعسير والباحة والقصيم والشرقية ومكة المكرمة».

وأضاف التقرير أن أمطارا مصحوبة برياح نشطة تهطل على بعض مناطق حائل والمدينة المنورة مع وجود ضباب ليلا وبداية الصباح في جازان وعسير والباحة ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقتين الشرقية والرياض، ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية على تويتر أن منطقة البساتين بجدة سجلت أعلى مستوى لهطول الأمطار بلغ 54.2 ملم ، يليها مطار الملك عبد العزيز الدولي بمعدل كثافة 48 ملم.

من جهته، قال المتحدث باسم المركز، حسين القحطاني: «سيصاحب الطقس الممطر السيول والبرد والرياح النشطة والغبار وانخفاض الرؤية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية»، وأضاف القحطاني أن تنبيهات هطول الأمطار صدرت في العديد من المدن، ومن المتوقع هطول امطار أيضا في الرياض والقصيم والباحة.