بعد سيول جدة.. تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول تضرب السعودية الثلاثاء المقبل

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية عن تعرض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وأجزائها الساحلية لأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد السعودي حسين القحطاني إن الأمطار تشمل أيضاً مناطق الجوف، وحائل، والحدود الشمالية، داعيا الجميع إلى الانتباه والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر المركز الوطني وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

فيما أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية أنه على الراغبين في السفر بمركباتهم التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد وجهة الرحلة، وفحص المركبة ومصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

إدارة المرور في المملكة تطالب الراغبين في السفر التحقق من أحوال الطقس

ودعت المسافرين إلى فحص الإطار الاحتياطي ووجود أدوات تغيير عند الضرورة وأخذ قسط من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها، إضافة إلى أهمية حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة وخرائط الطرق لاستخدام البدائل في الحالات الطارئة.

وفى السياق، شهدت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية على محافظات، الحرث، والدائر وبني مالك، والريث، والعارضة، العيدابي، وفيفا، وهروب.

كما شهدت منطقة عسير، أمطارا رعدية أيضا تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

فيما سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم أدنى درجات الحرارة في المملكة ملامسة 8 درجات.

وأول أمس غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة الواقعة غرب السعودية عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلا من الأضرار بالمركبات.

وقال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، إن مدينة جدة تشتهر بقلة الأمطار، ولكن أحيانًا يكون هناك تصادم للرياح الرطبة مع الرياح الباردة قبالة ساحل جدة وبالتالي تتشكل سحب ركامية أحيانًا تكون عملاقة.

وأضاف الحصيني، خلال لقاء له مع قناة «إم بي سي»، أن ما حدث أمر غير طبيعي لأن كميات الأمطار التي هطلت على جدة كانت هائلة تراوحت ما بين 50 و70 و90 مللي، وفي جنوب جدة وصلت إلى 170 مللي.

وأرجع الحصيني الأمر إلى عناصر جوية مثل الرطوبة والضغط الجوي، والرياح، والتبريد المناسب، ما أدى إلى تشكل سحب عملاقة شمال غرب جدة تحركت بشكل بطيء، وشملت معظم المحافظة؛ وبالتالي حدثت السيول العارمة بعد هطول الكميات الهائلة من الأمطار.

وتابع: «الهطول كان قويًّا جدا وهائلا، ومن الصعب تكراره في المملكة إلا في مناطق قد تكون غير مأهولة».

ولفت إلى أنه يوم الثلاثاء المقبل متوقع أن تبدأ حالة جوية ناحية منطقة تبوك، والحدود الشمالية، ومكة، والجوف والمدينة، وأجزاء من منطقة القصيم، وحائل، وشمال الشرقية.