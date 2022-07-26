أمطار غزيرة وانهيارات جبلية في السعودية.. وأرصاد الإمارات تحذر المواطنين «صور»

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، صباح اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وأتربة، على عدة مناطق بالمملكة.

انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار في السعودية

وقال المركز، إن مناطق «الخرمة، المويه، ترية ورنية، محافظة جدة، الطائف، الجموم، الكامل، وخليص» تشهد هطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح سريعة خلال الأيام المقبلة، فى حين تنعدم الرؤية على الطرق الرئيسية المفتوحة والسريعة فى العاصمة المقدسة مكة.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، تشهد منطقة جازان، عدة انهيارات جبلية جراء هطول الأمطار والطقس السيء الذي اجتاح المنطقة خلال الأيام الماضية، وفي إطار ذلك تابعت السلطات السعودية المختصة بالمنطقة أعمال معالجة الانهيارات الجبلية، واضرار الأمطار وسقوط الصخور والأحجار على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تعويض المواطنين المتضررين من هطول الأمطار.

ومن جانبه، قال رئيس البلدية، جبار الريثي، المكلف بأعمال المعالجة بمنطقة جازان، إن جميع فرق البلدية مستمرة على مدى يومين في متابعة أضرار الانهيارات ومعالجتها بشكل دقيق.

تحذيرات بشأن الطقس السيء فى الإمارات

وفى الإمارات العربية، حذر مركز الأرصاد الإماراتي، من عدم استقرار الجو، والطقس السيء مع تكون السحب الرمادية الممطرة على مناطق مختلفة بالبلاد، حيث تشهد الإمارات انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، بحسب وكالة الأنباء «وام» الإماراتية.

وأصدرت شرطة أبوظبي، عدة تحذيرات لجميع المواطنين والسائقين بشأن الطقس السيء والتقلبات الجوية، داعية السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الصحيحة وخفض السرعة وعدم التصوير أو الانشغال على الطرق الرئيسية بالبلاد خلال الأيام المقبلة، مع هطول الأمطار الغزيرة والرياح النشطة المسحوبة بأتربة، وذلك فى محاولة لتعزيز وتنفيذ الإجراءات الوقائية من أجل تجنب وقوع الحوادث على الطرق الداخلية و الخارجية بالبلاد في مثل هذه الظروف الجوية السيئة، حفاظا على سلامة المواطنين.