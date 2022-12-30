«برزنتيشن واستادات وتذكرتي».. نجاح ومكاسب للأندية والجماهير ونهضة للرياضة

تعيش الرياضة المصرية نهضة كبيرة خلال الفترة الحالية، بفضل وجود ثلاث شركات هى «برزنتيشن» و«استادات» و«تذكرتى»، التى صنعت الفارق بفضل الرؤية الثاقبة للمستقبل، ولتنمية الشخصية المصرية وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، بنجاح غير مسبوق، جعلت الرياضة المصرية تقف شامخة أمام العالم، خاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا، وثقة العديد من الدول فى إسناد تنظيم هذه البطولات لمصر.

خلق فرص وإمكانيات مالية رائعة للمنظومة إعادة المنتج الرياضي المصري لبريقه وقوته

ونجحت شركة «برزنتيشن» فى خلق فرص وإمكانيات رائعة للأندية من سيولة مالية كانت تحتاجها وزيادة مواردها، من خلال رعاية قمصان الأندية ولوحات الإعلان والتسويق فى الملعب وتنظيم الأحداث الرياضية وتسويق حقوق البث التليفزيونية والحقوق الرقمية التى ساعدت فى النهوض بقيمة السوق أضعاف ما كان الوضع عليه، وهو ما جعل قيمة بطولة الدورى تزيد أضعاف قيمتها.

النجاح الأكبر للشركة كان فى تنظيم البطولات المختلفة والدور الكبير الذى لعبته فى حصول مصر على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 وتنظيمها بشكل أبهر العالم أجمع فى مصر، مروراً بالعديد من البطولات التى تلقت فيها «برزنتيشن» ومصر إشادات واسعة من العالم أجمع، خاصة فى الألعاب الأخرى والتى كان لها دور كبير فى تنظيم البطولات العالمية.

ومع النجاح الكبير لبرزنتيشن، ظهرت شركة «تذكرتى»، وهى التى أعادت الروح من جديد للملاعب المصرية وكانت بمثابة الأداة الرئيسية فى عودة الروح للمدرجات بعودة الجماهير من جديد ولكن بنظام وخطط منظمة ساهمت فى عودة الأسرة بكامل أفرادها داخل المدرج مرة أخرى، وحققت «تذكرتى» نجاحاً مبهرا حيث دشنت موقعاً إلكترونياً عالمياً هو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لبيع تذاكر مباريات بطولة أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر، حيث تم تسجيل بيانات كل الجماهير التى ترغب فى الحضور للحصول على بطاقة المشجع، سواء من المصريين أو الأجانب.

حقق تطبيق «تذكرتى» نجاحاً كبيراً، حيث عمل النظام الجديد على القضاء على ظاهرة السوق السوداء التى تنتشر فى البطولات والمباريات الكبيرة، وذلك للحفاظ على حقوق كل المواطنين فى حضور المباريات دون معاناة أو الوقوع ضحية الاستغلال والجشع، وذلك من خلال عدم السماح لأى فرد بالحصول على أكثر من 6 تذاكر، ونجح هذا النظام فى ربط بطاقة التعريف FAN ID بالتذكرة المخصصة للمشجع، وبالتالى يساعد فى عملية تنظيم الدخول والخروج فى الملاعب، وفقاً للأرقام الموجودة على كل تذكرة، كما يمنع أى فرد من دخول أى مكان غير مخصص له داخل الملعب.

مرجان: الرياضة لا بد أن تكون ذراعا من أذرع الدولة الاقتصادية

من جانبه، قال محمد مرجان، نائب رئيس مجلس شركة استادات، إن الرياضة لا بد أن تكون ذراعاً من أذرع الدولة الاقتصادية، وذراعاً قوية ضمن القوى الناعمة للدولة المصرية، خاصة مع قوة الرياضة وتأثيرها الكبير فى الدولة خاصة المتقدمة، ولذا فنحن نضع الرياضة المصرية فى مكانها الصحيح.

وأضاف أن الرياضة أصبحت جزءاً كبيراً من اقتصاد العديد من الدول، ولا بد من استثمارها بالشكل الأمثل فى مصر، خاصة أننا نمتلك تاريخاً كبيراً للغاية فى الرياضة، بجانب البنية التحتية التى تؤهلنا وتساعدنا على الاستثمار بأفضل شكل.