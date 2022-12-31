الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات.. وتحذر قائدي السيارات

تستعد المحافظات خلال الساعات المقبلة لاستقبال احتفالات رأس السنة، لذا يسعى المواطنين لمعرفة أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات، لاختيار المدينة المناسبة للاحتفال فيها بعيدًا عنها.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في البيان الصادر، لها أن هناك أجواء باردة على المحافظات كافة، تمتد إلى القاهرة الكبرى والتي سجلت درجات الحرارة بهم إلى 10 درجات.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم تشير التوقعات إلى أن محافظات «مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط ومناطق، السلوم، العملين، الحمام»، تتعرض لسقوط الأمطار بنسبة 40% وسط تحذيرات بالانتباه والتركيز أثناء القيادة.

فرص سقوط أمطار اليوم السبت

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في المحافظات سجلت أقل درجة حرارة للعظمي بمحافظة كاترين حيث سجلت 16درجة، وكما سجلت أقل درجة حرارة في كاترين 4 درجات.

وسجلت أعلى درجة حرارة في قنا إذ وصلت إلى 16 درجة، فيما شهدت بني سويف، أسيوط، سوهاج انخفاضًا كبيرًا وتترواح من 6 إلى 9 درجات.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في القطاعات المختلفة فجاءت كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 20، الصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة، الصغرى 10 درجات.

شمال الصعيد العظمى 20 درجة، الصغري سجلت 9 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 14 درجة.